"Антонов" за борги віддасть ВАКС одну зі своїх будівель у центрі Києва

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"Наразі заборгованість "Антонова" перед державою становить близько 424 мільйонів гривень. Вона виникла внаслідок випуску у 2009 році ДП "Київський авіаційний завод "Авіант", правонаступником якого є ДП "Антонов", облігацій на суму 858 млн грн під державні гарантії", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляється, ДП "Антонов" передасть будівлю площею 4 285,70 кв. м, що знаходиться на проспекті Перемоги, 41, в управління ВАКС.

Таким чином, заборгованість авіапідприємства зменшиться майже вдвічі: згідно з незалежною оцінкою, ринкова вартість приміщення становить майже 213 млн грн (з ПДВ).

"Ця будівля ніколи не використовувалася у виробничих цілях і фактично була непрофільним активом для ДП "Антонов", що потребувало чималих коштів на її утримання. Завдяки рішенню Уряду Вищий антикорупційний суд отримає необхідні приміщення, а авіапідприємство зменшить свої борги", – зазначив заступник генерального директора Укроборонпрому з управління активами Мустафа Найєм.

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Нагадаємо, у 2018 році Кабінет міністрів виділив дві будівлі для Вищого антикорупційного суду, які на той момент були непридатними і вимагали тривалого капітального ремонту. Так, Антикорупційний суд і його Апеляційна палата повинні розташовуватися в будівлі лабораторного корпусу №1 по вул. Преображенський, 5/2 і будівлі лабораторного корпусу №1 та адміністративно-лабораторного корпусу № 2 по вул. Максима Кривоноса, 2а.

На початку 2019 року стало відомо, що ці приміщення не встигнуть підготувати раніше середини 2020-го, тому ВАКС тимчасово передали будівлі Печерського райсуду на вул. Хрещатик, 42А і в провулку Хрестовому, 4.