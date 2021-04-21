"Антонов" за долги отдаст ВАКС одну из своих зданий в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Государственное предприятие "Антонов", которое задолжало государству около 424 миллионов гривен, передаст свое здание в управление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) с целью реструктуризации своей задолженности перед государственным бюджетом Украины, информирует УНН.
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"Сейчас задолженность "Антонова" перед государством составляет около 424 миллионов гривен. Она возникла в результате выпуска в 2009 году ГП "Киевский авиационный завод "Авиант", правопреемником которого является ГП "Антонов", облигаций на сумму 858 млн грн под государственные гарантии", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, ГП "Антонов" передаст здание площадью 4 285,70 кв. м, которое находится на проспекте Победы, 41, в управление ВАКС.
Таким образом, задолженность авиапредприятия уменьшится почти вдвое: согласно независимой оценке, рыночная стоимость помещения составляет почти 213 млн грн (с НДС).
"Это здание никогда не использовалась в производственных целях и фактически было непрофильным активом для ГП "Антонов", что требовало немалых средств на его содержание. Благодаря решению Правительства Высший антикоррупционный суд получит необходимые помещения, а авиапредприятие уменьшит свои долги", - отметил заместитель генерального директора Укроборонпрома по управлению активами Мустафа Найем.
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Напомним, в 2018 году Кабинет министров выделил два здания для Высшего антикоррупционного суда, которые на тот момент были непригодными и требовали длительного капитального ремонта. Так, Антикоррупционный суд и его Апелляционная палата должны располагаться в здании лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенской, 5/2 и здания лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса № 2 по ул. Максима Кривоноса, 2а.
В начале 2019 года стало известно, что эти помещения не успеют подготовить раньше середины 2020-го, так ВАКС временно передали здания Печерского райсуда на ул. Крещатик, 42А и в переулке Крестовом, 4.