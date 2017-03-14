Антимонопольний комітет затвердив звіт про свою діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Антимонопольний комітет затвердив звіт про діяльність АМКУ у 2016 році. Про це передає кореспондент УНН.
"Ставиться на голосування рішення про затвердження звіту про діяльність Антимонопольного комітету у 2016 році", - сказав голова АМКУ Юрій Теренть'єв, після чого дане рішення було прийнято більшістю голосів.
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Ю.Теренть'єв додав що найближчим часом звіт АМКУ про діяльність у 2016 році буде направлено до Верховної Ради України для заслуховування.
Як зазначив голова громадської ради при Антимонопольному комітеті Олександр Завада, коментуючи таке рішення, "робота проведена велика, проведена якісно на нових засадах, як ми це бачимо у звіті".