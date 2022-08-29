Антилопа на смерть забодала чоловіка у шведському зоопарку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Велика антилопа Канна забодала співробітника зоопарку на південному заході Швеції, повідомляє АР, передає УНН.
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Робітник зоопарку повідомив журналістам, що став свідком інциденту, коли допомагав постраждалому відвести тварин у стайню після закриття парку. Інших подробиць він не повідомив.
Напад стався пізно ввечері в неділю в Оландському парку тварин і розваг на південному заході острова Оланд. Поліція заявила, що справа розглядається як "нещасний випадок".
Що саме сталося усередині стайні, невідомо. Особа та громадянство загиблого співробітника не повідомляються.
Канна - найбільша антилопа у світі.
Згідно з веб-сайтом, з понеділка парк закрито.