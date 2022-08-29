Антилопа насмерть забодала мужчину в шведском зоопарке

Детали

Работник зоопарка сообщил журналистам, что стал свидетелем инцидента, когда помогал пострадавшему увести животных в стайню после закрытия парка. Других подробностей он не сообщил.

Нападение произошло поздно вечером в воскресенье в Оландском парке животных и развлечений на юго-западе острова Оланд. Полиция заявила, что дело рассматривается как "несчастный случай".

Что именно произошло внутри стайни, неизвестно. Личность и гражданство погибшего сотрудника не сообщаются.

Канна – самая большая антилопа в мире.

Согласно веб-сайту, с понедельника парк закрыт.