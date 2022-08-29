Антилопа насмерть забодала мужчину в шведском зоопарке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Большая антилопа Канна забодала сотрудника зоопарка на юго-западе Швеции, сообщает АР, передает УНН.
Детали
Работник зоопарка сообщил журналистам, что стал свидетелем инцидента, когда помогал пострадавшему увести животных в стайню после закрытия парка. Других подробностей он не сообщил.
Нападение произошло поздно вечером в воскресенье в Оландском парке животных и развлечений на юго-западе острова Оланд. Полиция заявила, что дело рассматривается как "несчастный случай".
Что именно произошло внутри стайни, неизвестно. Личность и гражданство погибшего сотрудника не сообщаются.
Канна – самая большая антилопа в мире.
Согласно веб-сайту, с понедельника парк закрыт.