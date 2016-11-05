Антикорупційні прокурори попросили НАБУ провести окремі слідчі дії у кримінальному провадженні щодо "чорної бухгалтерії" ПР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Антикорупційні прокурори попросили Національне антикорупційне бюро провести окремі слідчі дії у кримінальному провадженні щодо так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Про це у суботу у Києві заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Вчора у нас була нарада з антикорупційними прокурорами. Ми підготували низку підозр і передали для погодження. Вчора вони були повернуті прокурорами з вказівками щодо проведення окремих слідчих дій. Ми плануємо ці вказівки дуже швидко виконати і повернути ці підозри до прокуратури для їх остаточного погодження", - повідомив А.Ситник.
При цьому директор НАБУ додав, що під час розслідування цієї справи виявилося "вона дуже тісно перетинається зі справою, яку розслідує Горбатюк (керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк - ред.) за фактом узурпації влади".
"Тут потрібно буде разом планувати остаточний результат по їх справі, і по нашій справі. Мені здається, буде краще рухатись разом", - додав А.Ситник.
Нагадаємо, НАБУ планувало у жовтні передати до суду перші обвинувальні акти у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.
30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.