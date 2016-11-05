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Антикоррупционные прокуроры попросили НАБУ провести отдельные следственные действия в уголовном производстве по "черной бухгалтерии" ПР

Антикоррупционные прокуроры попросили НАБУ провести отдельные следственные действия в уголовном производстве по "черной бухгалтерии" ПР

Киев • УНН

 • 10880 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Антикоррупционные прокуроры попросили Национальное антикоррупционное бюро провести отдельные следственные действия в уголовном производстве по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом в субботу в Киеве заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Вчера у нас было совещание с антикоррупционными прокурорами. Мы подготовили ряд подозрений и передали для согласования. Вчера они были возвращены прокурорами с указаниями о проведении отдельных следственных действий. Мы планируем эти указания очень быстро выполнить и вернуть эти подозрения в прокуратуру для их окончательного согласования" , - сообщил А.Сытник.

При этом директор НАБУ добавил, что в ходе расследования этого дела оказалось "она очень тесно пересекается с делом, которое расследует Горбатюк (руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк - ред.) по факту узурпации власти".

"Здесь нужно будет вместе планировать окончательный результат по их делу, и по нашему делу. Мне кажется, будет лучше двигаться вместе", - добавил А.Сытник.

Напомним, НАБУ планировало в октябре передать в суд первые обвинительные акты по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.

30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим и нынешним чиновникам.

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