Анкара заявила про готовність зміцнювати співпрацю з США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Ми вітаємо Дональда Трампа, обраного президентом США. Ми готові до зміцнення заснованої на довірі стратегічної співпраці з США", - зазначив М.Чавушоглу.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.
Вибори президента проходили в США 8 листопада за двоступеневою системою. Спочатку - всенародне голосування в 50 штатах окремо. Переможець в кожному штаті забирає собі всі голоси так званих вибірників, кількість яких дорівнює кількості округів з виборів в конгрес. Для перемоги необхідно 270 голосів вибірників з 538. Виборці формально проголосують за кандидатів у президенти 19 грудня, а конгрес затвердить результати голосування 6 січня 2017 року.