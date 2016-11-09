Анкара заявила о готовности укреплять сотрудничество с США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Мы поздравляем Дональда Трампа, избранного президентом США. Мы готовы к укреплению основанного на доверии стратегического сотрудничества с США", - отметил М.Чавушоглу.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.
Выборы президента проходили в США 8 ноября по двухступенчатой системе. Сначала - всенародное голосование в 50 штатах отдельно. Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, количество которых равно количеству округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. Избиратели формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.