Андрій Сибіга обговорив з главою МЗС Бельгії питання підтримки для України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з бельгійською колегою. Обговорили підтримку для України.
Сибіга обговорив з міністеркою закордонних справ Бельгії підтримку для України у різних аспектах. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Бельгії Хаджою Лабіб.
Гарна і дружня розмова з моєю бельгійською колегою Хаджою Лабіб. Подякував Бельгії за підтримку, військову допомогу, рішення про прискорення постачання F-16 та значний прогрес у питанні вступу України до ЄС під час бельгійського головування.
Глава МЗС висловив впевненість у подальшій підтримці з боку міністерки Лабіб і підтвердив важливість подальшої співпраці між Україною та Бельгією.
Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва10.09.24, 00:24 • 104022 перегляди