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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 22:02  •  384 просмотра

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Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с бельгийской коллегой. Обсудили поддержку для Украины.

Сибига обсудил с министром иностранных дел Бельгии поддержку для Украины в различных аспектах. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.

Хороший и дружеский разговор с моей бельгийской коллегой Хаджой Лабиб. Поблагодарил Бельгию за поддержку, военную помощь, решение об ускорении поставок F-16 и значительный прогресс в вопросе вступления Украины в ЕС во время бельгийского председательства.

- отметил Андрей Сибига.

Глава МИД выразил уверенность в дальнейшей поддержке со стороны министра Лабиб и подтвердил важность дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией.

Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва9 сентября 2024, 21:24 • 4767 просмотров

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