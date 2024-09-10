Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с бельгийской коллегой. Обсудили поддержку для Украины.
Сибига обсудил с министром иностранных дел Бельгии поддержку для Украины в различных аспектах. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.
Хороший и дружеский разговор с моей бельгийской коллегой Хаджой Лабиб. Поблагодарил Бельгию за поддержку, военную помощь, решение об ускорении поставок F-16 и значительный прогресс в вопросе вступления Украины в ЕС во время бельгийского председательства.
Глава МИД выразил уверенность в дальнейшей поддержке со стороны министра Лабиб и подтвердил важность дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией.
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