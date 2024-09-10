Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

Сибига обсудил с министром иностранных дел Бельгии поддержку для Украины в различных аспектах. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.

Хороший и дружеский разговор с моей бельгийской коллегой Хаджой Лабиб. Поблагодарил Бельгию за поддержку, военную помощь, решение об ускорении поставок F-16 и значительный прогресс в вопросе вступления Украины в ЕС во время бельгийского председательства. - отметил Андрей Сибига.

Глава МИД выразил уверенность в дальнейшей поддержке со стороны министра Лабиб и подтвердил важность дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией.

Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва