Сибига обсудил с главой МИД Норвегии пути укрепления долгосрочной помощи и расширения оборонного сотрудничества
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде. Обсудили развитие оборонного сотрудничества и дальнейшие шаги в двустороннем диалоге.
Андрей Сибига обсудил с норвежским коллегой развитие оборонного сотрудничества и дальнейшие шаги в двустороннем диалоге. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйде.
Я разговаривал с моим норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде. Мы ценим наше партнерство и поддержку Норвегией нашего народа
Во время разговора обсудили следующие этапы в двустороннем диалоге между Украиной и Норвегией, а также возможности для усиления долгосрочной помощи и расширения украинско-норвежского оборонного сотрудничества.
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