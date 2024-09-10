Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде. Обговорили розвиток оборонного співробітництва та подальші кроки у двосторонньому діалозі.
Андрій Сибіга обговорив з норвезьким колегою розвиток оборонного співробітництва та подальші кроки у двосторонньому діалозі. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейде.
Я мав розмову з моїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде. Ми цінуємо наше партнерство та підтримку Норвегією нашого народу
Під час розмови обговорили наступні етапи у двосторонньому діалозі між Україною та Норвегією, а також можливості для посилення довгострокової допомоги та розширення українсько-норвезького оборонного співробітництва.
Сибіга провів нараду з послами та консулами та окреслив пріоритети української дипломатії в умовах війни08.09.24, 23:35 • 70596 переглядiв