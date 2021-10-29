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Аналітики назвали найпопулярніше м'ясо в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Найпопулярнішим і найдоступнішим у ціні видом м’яса в Україні є курятина. Про це УНН розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.

Аналітики назвали найпопулярніше м'ясо в Україні

Деталі

Він уточнив, що за рік кожен українець з’їдає в середньому 26,1 кг курятини.

“Це складає 49% від загального споживання всіх видів м’яса”, — додав аналітик.

Другим за популярністю видом м’яса в Україні є свинина. Споживання свинини на рік складає 18,8 кг на людину, або 35% від загального споживання всіх видів м’яса, розповів Гопка.

“Це пов’язано з ціновим фактором: яловичина стає все дорожчою, а курятина залишається найбільш дешевою альтернативою”, — коментує фахівець.

На третьому місці — яловичина, каже Гопка. За рік кожен українець з’їдає в середньому 8 кг яловичини, або 15% від загального споживання всіх видів м’яса.

До теми

Додамо, що єдиною курятиною в Україні, яка підтвердила відсутність антибіотиків залишається “Наша Ряба”. Під час незалежного тестування фахівці дослідили, що виробник (МХП) не використовує антибіотики впродовж всього процесу вирощування птиці.

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