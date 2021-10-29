Аналитики назвали самое популярное мясо в Украине

Детали

Он уточнил, что за год каждый украинец съедает в среднем 26,1 кг курятины.

“Это составляет 49% от общего потребления всех видов мяса”, — добавил аналитик.

Вторым по популярности видом мяса в Украине является свинина. Потребление свинины в год составляет 18,8 кг на человека или 35% от общего потребления всех видов мяса, рассказал Гопка.

“Это связано с ценовым фактором: говядина становится все дороже, а курятина остается наиболее дешевой альтернативой”, — комментирует специалист.

На третьем месте — говядина, говорит Гопка. В год каждый украинец съедает в среднем 8 кг говядины, или 15% от общего потребления всех видов мяса.

К теме

Добавим, что единственной курятиной в Украине, которая подтвердила отсутствие антибиотиков, остается “Наша Ряба”. В ходе независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики на протяжении всего процесса выращивания птицы.