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Аналітика: завдяки заробітчанам драйверами економіки стали торгівля і житлове будівництво

Аналітика: завдяки заробітчанам драйверами економіки стали торгівля і житлове будівництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Перегляд методології Національного банку України щодо переказів коштів громадянами з-за кордону показав, що сума грошових переказів з-за кордону, відображена у платіжному балансі за минулий рік, перевищила 9 млрд дол. Ці гроші сприяли розвитку таких галузей економіки, як роздрібна торгівля і житлове будівництво. Про це йдеться у статті інтернет-газети Економіка, пише УНН.

Аналітики також відзначили, що за 8 місяців поточного року сума переказів повинна перевищити 10 млрд дол.

"Таким чином, перед нами не знеособлені мільярди, які транзитом проходять через нашу фінансову систему, як це відбувалося з деякими видами зовнішніх кредитів, а цілком певний і акцентований ресурс, здатний на чверть відкоригувати базовий показник зростання валового продукту. Крім того, саме завдяки трудовим інвестиціям звичайних українців драйверами нашого економічного зростання стали сфера роздрібної торгівлі з позитивною динамікою на рівні 6% і вище, а також певною мірою житлове будівництво, яке торік показувало двозначні темпи зростання саме завдяки інвестиціям фізосіб в первинну нерухомість.

Правда, ступінь впливу будівельного комплексу на динаміку ВВП обмежується його незначною часткою, але при цьому і частково посилюється внаслідок високого рівня кооперації з іншими суміжними галузями (виробництво будматеріалів, транспорт, певні види послуг). Так що агрегований рівень впливу зростання житлобуду на загальні економічні показники досить високий. І у торгівлі, і у секторі будівництва основними драйверами виступали, з одного боку, трудові трансферти (зовнішній вплив), а з іншого - зростання доходів населення (внутрішній вплив)", - наголошується у статті.

Також автори публікації відзначають, що українці отримали можливість більше накопичувати і витрачати, а завдяки цьому посилився приплив депозитів у банки і на ринок житлової нерухомості, оскільки це у нас, по суті, єдиний вид активів, здатних приносити власнику прогнозовані пасивні доходи у довгостроковій перспективі.

Як повідомляв УНН, одна гривня, вкладена у будівельну галузь, збільшує ВВП у середньому на 11 гривень, а один будівельник дає роботу ще 5-7 працівникам інших галузей.

"Один будівельник дає роботу 5-7 суміжникам. А в цілому оборот галузі становить близько 13% світового ВВП. Це ще раз доводить, що українське будівництво потрібно розвивати. Преференції, земля, гідні зарплати для будівельників - все це може стати основою стрімкого розвитку економіки усієї країни! А далі, за принципом маховика інвестиції, нові робочі місця, стабільність бюджету, зростання добробуту населення", - розповів президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

Експерти вважають, що потенціал будівельної галузі величезний, і інвестиції у неї дадуть потужний економічний поштовх.

Українські Національні Новини

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Економіка

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