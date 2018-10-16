Аналитика: благодаря трудовым мигрантам драйверами экономики стали торговля и жилищное строительство

Аналитики также отметили, что за 8 месяцев текущего года сумма переводов должна превысить 10 млрд дол.

"Таким образом, перед нами не обезличенные миллиарды, которые транзитом проходят через нашу финансовую систему, как это происходило с некоторыми видами внешних кредитов, а вполне определенный и акцентированный ресурс, способный на четверть откорректировать базовый показатель роста валового продукта. Кроме того, именно благодаря трудовым инвестициям обычных украинцев драйверами нашего экономического роста стали сфера розничной торговли с позитивной динамикой на уровне 6% и выше, а также в некоторой степени жилищное строительство, которое в прошлом году показывало двузначные темпы роста именно благодаря инвестициям физлиц в первичную недвижимость.

Правда, степень влияния строительного комплекса на динамику ВВП ограничивается его незначительной долей, но при этом и частично усиливается вследствие высокого уровня кооперации с другими смежными отраслями (производство стройматериалов, транспорт, определенные виды услуг). Так что агрегированный уровень влияния роста жилстроя на общие экономические показатели достаточно высок. И у торговли, и у сектора строительства основными драйверами выступали, с одной стороны, трудовые трансферты (внешнее влияние), а с другой - рост доходов населения (внутреннее влияние)", - отмечается в статье.

Также авторы публикации отмечают, что украинцы получили возможность больше накапливать и тратить, а благодаря этому усилился приток депозитов в банки и на рынок жилой недвижимости, так как это у нас, по сути, единственный вид активов, способных приносить владельцу прогнозируемые пассивные доходы в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНН, одна гривна, вложенная в строительную отрасль, увеличивает ВВП в среднем на 11 гривен, а один строитель дает работу еще 5-7 работникам других отраслей.

"Один строитель дает работу 5-7 смежникам. А в целом оборот отрасли составляет около 13% мирового ВВП. Это еще раз доказывает, что украинское строительство нужно развивать. Преференции, земля, достойные зарплаты для строителей - все это может стать основой стремительного развития экономики всей страны! А дальше, по принципу маховика инвестиции, новые рабочие места, стабильность бюджета, рост благосостояния населения", - рассказал президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

Эксперты считают, что потенциал строительной отрасли огромный, и инвестиции в нее дадут мощный экономический толчок.