Американська авіабаза в Іраку потрапила під ракетний обстріл, є поранені

Військові США зазнали легких поранень, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад, передає Reuters з посиланням на американського чиновника, передає УНН.

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Попередньо, американську базу вразили балістичні ракети, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка ситуації триває.

Два джерела безпеки в Іраку та одне джерело в уряді заявили, що база була вражена кількома ракетами, випущеними зсередини Іраку.

Другий американський чиновник заявив, що атаку здійснили бойовики з Іраку.

Відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.

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Бойовики прагнуть покласти на Сполучені Штати плату за підтримку Ізраїлю проти палестинського бойового угруповання ХАМАС.

США мають 900 військовослужбовців у Сирії та 2500 в Іраку, які виконують місію з консультування та допомоги місцевим силам, які намагаються запобігти відродженню Ісламської держави, яка в 2014 році захопила значні частини обох країн, перш ніж зазнати поразки.

Ірак глибоко стурбований тим, що він може стати полем битви між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном.

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