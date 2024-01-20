Американская авиабаза в Ираке попала под ракетный обстрел, есть раненые

Военные США получили легкие ранения, а сотрудник иракских сил безопасности был серьезно ранен в результате нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад, передает Reuters со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

Детали

Предварительно, американскую базу поразили баллистические ракеты, однако, по словам анонимного чиновника, оценка ситуации продолжается.

Два источника безопасности в Ираке и один источник в правительстве заявили, что база была поражена несколькими ракетами, выпущенными изнутри Ирака.

Второй американский чиновник заявил, что атаку совершили боевики из Ирака.

С тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАС, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза в Сирии со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и беспилотников одностороннего действия.

Дополнение

Боевики стремятся возложить на Соединенные Штаты плату за поддержку Израиля против палестинской боевой группировки ХАМАС.

США имеют 900 военнослужащих в Сирии и 2500 в Ираке, которые выполняют миссию по консультированию и помощи местным силам, пытающимся предотвратить возрождение Исламского государства, которое в 2014 году захватило значительные части обеих стран, прежде чем потерпеть поражение.

Ирак глубоко обеспокоен тем, что он может стать полем битвы между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном.

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