Американская авиабаза в Ираке попала под ракетный обстрел, есть раненые
Американская авиабаза в Ираке была обстреляна ракетами, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения, а иракский офицер службы безопасности был серьезно ранен. Считается, что атака была осуществлена боевиками из Ирака на фоне растущей напряженности в отношениях между поддерживаемым США Израилем и ХАМАСом.
В россии заявили о сбитом беспилотнике в Орловской области
Министерство обороны России утверждает, что его системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Орловской областью 20 января. Как сообщается, беспилотный летательный аппарат был уничтожен около 22:30 по московскому времени.
Нетаньяху не исключает возможность создания Палестинского государства - Байден
Во время дискуссии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден обсудил возможные решения по созданию независимого палестинского государства на фоне продолжающихся ударов по сектору Газа. Байден отметил, что существует множество решений, и не все члены ООН имеют собственные вооруженные силы.
Верховный комиссар ООН пообещал усилить помощь жителям Одесской области, пострадавшим от атак рф
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время визита в Одесскую область обсудил усиление поддержки УВКБ ООН для пострадавших от российских обстрелов. Помощь включает восстановление поврежденных домов и помощь внутренне перемещенным лицам.
В Горловке оккупанты хотят установить пропагандистскую стелу - сопротивление
Иван Приходько, оккупационный мэр Горловки, планирует установить в городе пропагандистскую стелу, сообщает Штаб национального сопротивления. Этот шаг рассматривается как отвлечение от повседневных проблем и продолжение практики особых почестей для городов, находящихся под властью путинского режима.
В Украине объявили в розыск экс-лидера коммунистов Симоненко
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Петра Симоненко, лидера запрещенной Коммунистической партии Украины. Против Симоненко возбуждено уголовное дело за публичные призывы к свержению конституционного строя и отрицание агрессии России против Украины.
Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
Украинские ракетные войска нанесли удары по трем районам сосредоточения сил противника, живой силы, вооружения, военной техники, пункта управления и станции радиоэлектронной борьбы противника. За сутки произошло 72 боевых столкновения, украинские войска отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: подозрение сообщено 12 фигурантам
В уголовном производстве по факту хищения стратегических земель Киевской ГЭС сообщено о подозрении 12 подозреваемым, в том числе бывшему руководителю Госгеокадастра в Киевской области и бизнесмену Игорю Мазепе. Сейчас расследуется причастность других должностных лиц к сделке.
Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву
Немецкая оборонная компания Taurus Systems GmbH опровергла заявления о том, что она не может быстро пополнить запасы ракет в случае их поставки в Украину. Фирма подчеркнула свою готовность начать производство новых ракет Taurus и быстро модернизировать существующие, если будет соответствующий заказ.
В войне с россией можно либо выиграть, либо проиграть: Подоляк заявил о недопустимости компромиссов с рф
Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, заявляет, что не может быть компромиссов с россией, которая, по его словам, не изменила своей военной ориентации и все еще представляет потенциальную угрозу.