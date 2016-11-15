Американці можливо здійснювали в Афганістані військові злочини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Американські військові та представники ЦРУ, можливо, здійснювали військові злочини в Афганістані, катуючи людей, що опинилися в полоні. Такий висновок міститься в попередньому звіті Фату Бенсуда, прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За цими даними, американські військові могли бути причетними до тортур або жорстокого поводження не менш ніж з 61 полоненим. Майже всі випадки відбулися з 2003 по 2004 роки. Згідно з цим звітом ЦРУ організували тортури не менш ніж 27 людей. Однак останній випадок відбувся не пізніше 2014 року.
Зазначимо, що Вашингтон принципово не бере участь в роботі МКС. Громадянам США теоретично може загрожувати переслідування, якщо заявником виступає громадянин країни-учасниці роботи МКС. Афганістан ратифікувала Римський статут, що лежить в основі роботи суду в Гаазі. Найближчим часом має з'ясуватися, чи буде відкриватися повномасштабне розслідування ймовірних тортур в Афганістані.
Як повідомляв УНН, посольство США в Афганістані закривають після атаки на німецьке консульство і американську військову базу.