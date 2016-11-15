Американцы возможно совершали в Афганистане военные преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Американские военные и представители ЦРУ, возможно, совершали военные преступления в Афганистане, пытая людей, оказавшихся в плену. Такой вывод содержится в предварительном отчете Фату Бенсуда, прокурора Международного уголовного суда в Гааге, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По этим данным, американские военные могли быть причастны к пыткам или жестокому обращению не менее чем с 61 пленником. Почти все случаи произошли с 2003 по 2004 годы. Согласно этому отчету ЦРУ организовали пытки не менее 27 человек. Однако последний случай произошел не позднее 2014 года.
Отметим, что Вашингтон принципиально не участвует в работе МКС. Гражданам США теоретически может угрожать преследование, если заявителем выступает гражданин страны-участницы работы МКС. Афганистан ратифицировала Римский статут, лежащий в основе работы суда в Гааге. В ближайшее время выяснится, будет ли открываться полномасштабное расследование предполагаемых пыток в Афганистане.
Как сообщал УНН, посольство США в Афганистане закрывают после атаки на немецкое консульство и американскую военную базу.