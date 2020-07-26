Американский журнал назвав ймовірних кандидатів від демократів на виборах у США 2024 року

Якщо колишній віце-президент США Джозеф Байден, який вважається основним суперником чинного президента США Дональда Трампа на прийдешніх виборах, переможе на них, навряд чи він буде балотуватися на другий термін в 2024 році в силу похилого віку — політику вже 77 років, відзначає видання. У зв’язку з цим дослідники почали підшукувати кандидатів серед нового покоління демократів, вказує журнал.

У топ-5 потенційних претендентів на пост президента від Демократичної партії за його версією увійшли:



Александрія Окас-Кортес — наймолодша жінка, коли-небудь обрана до Конгресу США. Вона виступає за безкоштовну медицину для всіх, введення податку для багатих і просуває екологічні ініціативи. Видання зазначає, що Окас-Кортес популярна серед виборців-мілленіалів: у неї більш 5,3 млн передплатників в Instagram і понад 7,8 млн — в Twitter;



Ендрю Куомо — губернатор штату Нью-Йорк. Політику вдалося збільшити свій вплив завдяки діям по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу, вказує видання. За даними проведеного в липні опитування, його роботу на посаді губернатора схвалили 89% виборців-демократів і 28% виборців-республіканців. Крім того, Куомо збільшив розмір мінімальної зарплати в штаті;



Піт Буттіджіч — колишній мер міста Саут-Бенд, штат Індіана, в минулому офіцер військово-морської розвідки США. Він уже брав участь в праймеріз в цьому році, але вийшов з гонки і в результаті підтримав Байдена;



Камала Харріс — сенатор від штату Каліфорнія, колишній генпрокурор штату. Вона виступає за підвищення мінімальної зарплати в країні, скорочення витрат на освіту і легалізацію марихуани в США;



Майкл Беннет — сенатор від штату Каліфорнія, який також брав участь в праймеріз в цьому році, але вибув з гонки. Він виступає за підвищення зарплати вчителям і ліквідацію колегії вибірників.



Нагадаємо, що в цьому році вибори президента США пройдуть 3 листопада.