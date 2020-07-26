Американский журнал назвал вероятных кандидатов от демократов на выборах в США 2024 года

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104135 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130050 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109210 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129489 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101751 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102473 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104335 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Американский журнал назвал вероятных кандидатов от демократов на выборах в США 2024 года

Американский журнал назвал вероятных кандидатов от демократов на выборах в США 2024 года

Киев  •  УНН

 • 15464 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Американский журнал The National Interest назвал пять потенциальных кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году, пишет УНН.

Если бывший вице-президент США Джозеф Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах, победит на них, вряд ли он будет баллотироваться на второй срок в 2024 году в силу преклонного возраста — политику уже 77 лет, отмечает издание. В связи с этим исследователи начали подыскивать кандидатов среди нового поколения демократов, указывает журнал.

В топ-5 потенциальных претендентов на пост президента от Демократической партии по его версии вошли:

  • Александрия Окасио-Кортес — самая молодая женщина, когда-либо избранная в конгресс США. Она выступает за бесплатную медицину для всех, введение налога для богатых и продвигает экологические инициативы. Издание отмечает, что Окасио-Кортес популярна среди избирателей-миллениалов: у нее более 5,3 млн подписчиков в Instagram и свыше 7,8 млн — в Twitter;
  • Эндрю Куомо — губернатор штата Нью-Йорк. Политику удалось увеличить свое влияние благодаря действиям по борьбе с распостранением коронавируса, указывает издание. По данным проведенного в июле опроса, его работу на посту губернатора одобрили 89% избирателей-демократов и 28% избирателей-республиканцев. Кроме того, Куомо увеличил размер минимальной зарплаты в штате;
  • Пит Буттиджич — бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, в прошлом офицер военно-морской разведки США. Он уже участвовал в праймериз в этом году, но вышел из гонки и в результате поддержал Байдена;
  • Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния, бывший генпрокурор штата. Она выступает за повышение минимальной зарплаты в стране, сокращение расходов на образование и легализацию марихуаны в США;
  • Майкл Беннет — сенатор от штата Калифорния, который также участвовал в праймериз в этом году, но выбыл из гонки. Он выступает за повышение зарплаты учителям и ликвидацию коллегии выборщиков.

Напомним, что в этом году выборы президента США пройдут 3 ноября.

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