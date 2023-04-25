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Американський телеканал Fox News та провокаційний ведучий Такер Карлсон припинили співпрацю

Американський телеканал Fox News та провокаційний ведучий Такер Карлсон припинили співпрацю

Київ • УНН

 • 628279 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Телеканал Fox News оголосив про звільнення свого провокаційного та найрейтинговішого ведучого  Такера Карлсона, при цьому не назвавши причину, передає УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Ми дякуємо йому за його службу в якості ведучого, а до цього - в якості автора", - йдеться в короткій заяві Fox News, яка не містить пояснень щодо причини звільнення.

Деталі

Карлсон, не відповів на численні прохання про коментар. Рішення про звільнення Карлсона було прийнято в п'ятницю виконавчим директором корпорації Лахланом Мердоком і виконавчим директором Fox News Сюзанною Скотт.

Карлсон був поінформований про це рішення в понеділок вранці, повідомили джерела.

Ведучому повідомили про звільнення через тиждень після того, як Fox News задовольнив величезний позов про наклеп з компанією Dominion Voting Systems на суму 787,5 млн доларів за поширення брехні про вибори на телеканалі.

Доповнення

За час роботи ведучим у прайм-тайм на Fox News Карлсон став однією з найвпливовіших фігур всередині Республіканської партії.

За останні роки Карлсон став зіркою, бувши провідним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики. Він не тільки неодноразово сіяв сумніви щодо легітимності виборів 2020 року, але й просував теорії змови щодо вакцин проти Covid-19.

Джонатан Грінблатт, голова Антидифамаційної ліги, привітав Fox News, заявивши, що рішення "на часі" і що "занадто довго" Карлсон "використовував своє шоу в прайм-тайм, щоб вихлюпувати антисемітську, расистську, ксенофобську та ЛГБТ-ненависть на мільйони людей".

Телеканал заявив, наразі часовий слот Карлсона буде заповнений іншими ведучими, які чергуватимуться з ним на ротаційній основі. Повідомляють, що акції Fox Corp. (FOXA) впали на 5% після цієї новини.

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