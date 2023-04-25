Американский телеканал Fox News и провокационный ведущий Такер Карлсон прекратили сотрудничество

ukru
13 марта, 19:26 • 82676 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119795 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113700 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113163 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105158 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100554 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112013 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132166 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176088 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206993 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 43712 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 28172 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 55567 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 42465 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 87571 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176088 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206993 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148125 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154557 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190974 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 78905 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105798 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122588 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158102 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164830 просмотра
Актуальное
Американский телеканал Fox News и провокационный ведущий Такер Карлсон прекратили сотрудничество

Американский телеканал Fox News и провокационный ведущий Такер Карлсон прекратили сотрудничество

Киев • УНН

 • 628275 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Телеканал Fox News объявил об увольнении своего провокационного и самого рейтингового ведущего  Такера Карлсона, при этом не назвав причину, передает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Мы благодарим его за его службу в качестве ведущего, а до этого - в качестве автора", - говорится в коротком заявлении Fox News, которое не содержит объяснений относительно причины увольнения.

Детали

Карлсон, не ответил на многочисленные просьбы о комментарии. Решение об увольнении Карлсона было принято в пятницу исполнительным директором корпорации Лахланом Мердоком и исполнительным директором Fox News Сюзанной Скотт.

Карлсон был проинформирован об этом решении в понедельник утром, сообщили источники.

Ведущему сообщили об увольнении через неделю после того, как Fox News удовлетворил огромный иск о клевете с компанией Dominion Voting Systems на сумму 787,5 млн долларов за распространение лжи о выборах на телеканале.

Дополнение

За время работы ведущим в прайм-тайм на Fox News Карлсон стал одной из самых влиятельных фигур внутри Республиканской партии.

За последние годы Карлсон стал звездой, будучи ведущим пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики. Он не только неоднократно сеял сомнения в легитимности выборов 2020 года, но и продвигал теории заговора в отношении вакцин против Covid-19.

Джонатан Гринблатт, председатель Антидиффамационной лиги, поприветствовал Fox News, заявив, что решение "пришло вовремя" и что "слишком долго" Карлсон "использовал свое шоу в прайм-тайм, чтобы выплескивать антисемитскую, расистскую, ксенофобскую и ЛГБТ-ненависть на миллионы людей".

Телеканал заявил, что в настоящее время временной слот Карлсона будет заполнен другими ведущими, которые будут чередоваться с ним на ротационной основе. Сообщается, что акции Fox Corp. (FOXA) упали на 5% после этой новости.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы