Американский телеканал Fox News и провокационный ведущий Такер Карлсон прекратили сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Телеканал Fox News объявил об увольнении своего провокационного и самого рейтингового ведущего Такера Карлсона, при этом не назвав причину, передает УНН со ссылкой на CNN.
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"Мы благодарим его за его службу в качестве ведущего, а до этого - в качестве автора", - говорится в коротком заявлении Fox News, которое не содержит объяснений относительно причины увольнения.
Детали
Карлсон, не ответил на многочисленные просьбы о комментарии. Решение об увольнении Карлсона было принято в пятницу исполнительным директором корпорации Лахланом Мердоком и исполнительным директором Fox News Сюзанной Скотт.
Карлсон был проинформирован об этом решении в понедельник утром, сообщили источники.
Ведущему сообщили об увольнении через неделю после того, как Fox News удовлетворил огромный иск о клевете с компанией Dominion Voting Systems на сумму 787,5 млн долларов за распространение лжи о выборах на телеканале.
Дополнение
За время работы ведущим в прайм-тайм на Fox News Карлсон стал одной из самых влиятельных фигур внутри Республиканской партии.
За последние годы Карлсон стал звездой, будучи ведущим пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики. Он не только неоднократно сеял сомнения в легитимности выборов 2020 года, но и продвигал теории заговора в отношении вакцин против Covid-19.
Джонатан Гринблатт, председатель Антидиффамационной лиги, поприветствовал Fox News, заявив, что решение "пришло вовремя" и что "слишком долго" Карлсон "использовал свое шоу в прайм-тайм, чтобы выплескивать антисемитскую, расистскую, ксенофобскую и ЛГБТ-ненависть на миллионы людей".
Телеканал заявил, что в настоящее время временной слот Карлсона будет заполнен другими ведущими, которые будут чередоваться с ним на ротационной основе. Сообщается, что акции Fox Corp. (FOXA) упали на 5% после этой новости.