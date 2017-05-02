Американські комплекси THAAD у Південній Кореї вже можуть перехоплювати ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Установки новітньої американської системи протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defence (THAAD), які розгортають у Південній Кореї, доведено до початкової оперативної готовності. Про це в понеділок, 1 травня, повідомили на умовах анонімності американські чиновники інформагенції Reuters, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Один зі співрозмовник наголосив, що для доведення цих комплексів до повної готовності знадобиться ще кілька місяців. Згодом анонімне джерело інформагенції AFP в Пентагоні підтвердило, що розміщені на Корейському півострові комплекси „досягли початкової готовності здійснювати перехоплення“”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що дислокація комплексів новітньої американської системи протиракетної оборони на території Південної Кореї стала відповіддю Вашингтона та Сеула на ракетну та ядерну програму Пхеньяна.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що розгортання в Південній Кореї системи протиракетної оборони THAAD для захисту від потенційного ракетного удару з Північної Кореї обійдеться приблизно в 1 млрд.