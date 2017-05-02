Американские комплексы THAAD в Южной Корее уже могут перехватывать ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Установки новой американской системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defence (THAAD), которые развертывают в Южной Корее, доведено до начальной оперативной готовности. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили на условиях анонимности американские чиновники информагентства Reuters, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Один из собеседник отметил, что для доведения этих комплексов до полной готовности понадобится еще несколько месяцев. Впоследствии анонимный источник информагентства AFP в Пентагоне подтвердил, что размещены на Корейском полуострове комплексы „достигли начальной готовности осуществлять перехват“”, — говорится в сообщении.
Напомним, что дислокация комплексов новейшей американской системы противоракетной обороны на территории Южной Кореи стала ответом Вашингтона и Сеула на ракетную и ядерную программу Пхеньяна.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что развертывание в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD для защиты от потенциального ракетного удара по Северной Корее обойдется примерно в 1 млрд .