Американские комплексы THAAD в Южной Корее уже могут перехватывать ракеты

“Один из собеседник отметил, что для доведения этих комплексов до полной готовности понадобится еще несколько месяцев. Впоследствии анонимный источник информагентства AFP в Пентагоне подтвердил, что размещены на Корейском полуострове комплексы „достигли начальной готовности осуществлять перехват“”, — говорится в сообщении.

Напомним, что дислокация комплексов новейшей американской системы противоракетной обороны на территории Южной Кореи стала ответом Вашингтона и Сеула на ракетную и ядерную программу Пхеньяна.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что развертывание в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD для защиты от потенциального ракетного удара по Северной Корее обойдется примерно в 1 млрд .