Американська компанія спортивного екіпірування стала партнером "Динамо"

Угода про співпрацю включає три сезони — 2018/2019, 2019/2020 та 2020/2021 роки.

Відтепер компанія “New Balance”, яка змінила попередника “біло-синіх” — “Adidas”, буде забезпечувати екіпіровкою всі команди ФК “Динамо” — від першої команди, яка щороку представляє Україну на євроарені, до наймолодших вікових груп знаменитої на весь світ “динамівської” академії.

“Ми дуже раді оголосити про початок співпраці з компанією „New Balance“, яка давно зарекомендувала себе у світі спорту. Це відомий у всьому світі бренд. У нашого клубу не буває інших завдань, окрім як перемагати в усіх турнірах. У футболі важлива кожна деталь. Тому до вибору виробника екіпіровки у нас дуже ретельний підхід. І ми раді, що нові перемоги та трофеї ми будемо здобувати в екіпіровці від „New Balance“. Ми перебуваємо на початку нашого спільного шляху, який, я сподіваюся, буде успішним!”, — зізнався президент “Динамо” Ігор Суркіс.

Таким чином, київське “Динамо” приєдналося до інших іменитих клубів, серед яких англійський “Ліверпуль”, іспанський “Атлетік”, португальський “Порту”, шотландський “Селтик”, французькі “Лілль” та “Нант” та ін.

Зазначимо, що перший офіційний матч в екіпіровці “New Balance” “Динамо” проведе вже 21 липня в Одесі, де зіграє за престижний трофей — Суперкубок України.