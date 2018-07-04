Американская компания спортивной экипировки стала партнером "Динамо"

Соглашение о сотрудничестве включает три сезона — 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 года.

Теперь компания “New Balance”, которая изменила предшественника “бело-синих” — “Adidas”, будет обеспечивать экипировкой все команды ФК “Динамо” — от первой команды, которая ежегодно представляет Украину на арене, до самых молодых возрастных групп знаменитой на весь мир “динамовской” академии.

“Мы очень рады объявить о начале сотрудничества с компанией „New Balance“, которая давно зарекомендовала себя в мире спорта. Это известный во всем мире бренд. У нашего клуба не бывает других задач, кроме как побеждать во всех турнирах. В футболе важна каждая деталь. Поэтому к выбору производителя экипировки у нас очень тщательный подход. И мы рады, что новые победы и трофеи мы будем получать в экипировке от „New Balance“. Мы находимся в начале нашего совместного пути, который, я надеюсь, будет успешным!”, — признался президент" Динамо “Игорь Суркис.

Таким образом, киевское “Динамо” присоединилось к другим именитым клубам, среди которых английский “Ливерпуль”, испанский “Атлетик”, “Порту”, шотландский “Селтик”, французские “Лилль” и “Нант” и др.

Отметим, что первый официальный матч в экипировке “New Balance” “Динамо” проведет уже 21 июля в Одессе, где сыграет за престижный трофей — Суперкубок Украины.