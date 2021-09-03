Amazon буде платити працівникам за пунктуальність

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Як повідомляється, винагороду зможуть отримати працівники, які не мають жодного пропуску.

Винятком є вихідні, пов’язані з хворобою та COVID-19. Як відомо, бонус виплачуватиметься раз на тиждень. У Amazon кажуть, що такий крок допоможе їм задовольнити високий попит влітку та на Різдво.

Нагадаємо

У грудні 2020 року Amazon виплатила своїм співробітникам по 300 доларів за роботу в святковий сезон. А корпорація Microsoft обіцяла надати своїм співробітникам по всьому світу бонусну виплату в розмірі 1,5 тисячі доларів через пандемію.