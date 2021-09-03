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17 березня, 19:38 • 97302 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121152 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176661 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153857 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 153395 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161932 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178993 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150227 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159371 перегляди

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Amazon буде платити працівникам за пунктуальність

Amazon буде платити працівникам за пунктуальність

Київ • УНН

 • 16032 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Amazon буде пропонувати щотижневий бонус у розмірі 50 фунтів стерлінгів на окремих локаціях у Великій Британії для тих, хто вчасно приходить на роботу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Деталі

Як повідомляється, винагороду зможуть отримати працівники, які не мають жодного пропуску.

Винятком є вихідні, пов’язані з хворобою та COVID-19. Як відомо, бонус виплачуватиметься раз на тиждень. У Amazon кажуть, що такий крок допоможе їм задовольнити високий попит влітку та на Різдво.

Нагадаємо

У грудні 2020 року Amazon виплатила своїм співробітникам по 300 доларів за роботу в святковий сезон. А корпорація Microsoft обіцяла надати своїм співробітникам по всьому світу бонусну виплату в розмірі 1,5 тисячі доларів через пандемію.

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