Алея зірок у Одесі поповнилася трьома іменами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Імена трьох одеситів з'явилися на Алеї зірок у День міста. Три нових зірки пов'язані з діячами культури і мистецтва, які пішли з життя - художником Юрієм Єгоровим, драматургом Ганною Яблонською і поетом Семеном Липкинім.
Таким чином, загальна кількість пам'ятних плит збільшилася до 38. У відкритті брали участь мер Одеси Геннадій Труханов, представники творчої інтелігенції. Сертифікати до зірок, що відкрилися, вручили родичам.
Алея Зірок розташована на вулиці Ланжеронівській, недалеко від Оперного театру, вона була відкрита на День міста в 2014 році, і відтоді кожен рік список її імен зростає.