Алея зірок у Одесі поповнилася трьома іменами

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17 березня, 19:38 • 97290 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121130 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176634 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153845 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 153383 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161926 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178990 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150226 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159370 перегляди

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Імена трьох одеситів з'явилися на Алеї зірок у День міста. Три нових зірки пов'язані з діячами культури і мистецтва, які пішли з життя - художником Юрієм Єгоровим, драматургом Ганною Яблонською і поетом Семеном Липкинім.

Таким чином, загальна кількість пам'ятних плит збільшилася до 38. У відкритті брали участь мер Одеси Геннадій Труханов, представники творчої інтелігенції. Сертифікати до зірок, що відкрилися, вручили родичам.

Алея Зірок розташована на вулиці Ланжеронівській, недалеко від Оперного театру, вона була відкрита на День міста в 2014 році, і відтоді кожен рік список її імен зростає.

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