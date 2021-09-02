Алея зірок у Одесі поповнилася трьома іменами

Таким чином, загальна кількість пам'ятних плит збільшилася до 38. У відкритті брали участь мер Одеси Геннадій Труханов, представники творчої інтелігенції. Сертифікати до зірок, що відкрилися, вручили родичам.

Алея Зірок розташована на вулиці Ланжеронівській, недалеко від Оперного театру, вона була відкрита на День міста в 2014 році, і відтоді кожен рік список її імен зростає.