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Акцію проти дій В.Путіна в Україні влаштували у Санкт-Петербурзі

Акцію проти дій В.Путіна в Україні влаштували у Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У Санкт-Петербурзі в Росії активісти провели акцію “Зупини війну Путіна в Україні 3.0”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, люди зібралися з плакатами і повітряними кулями жовтого і блакитного кольору. Активіст руху “СПб Солідарність” прийшов з табличкою “За вашу і нашу свободу”.

Серед головних вимог активістів — виведення з території України всіх російських окупаційних військ, а також повернення назад в Росію всього зброї і військової техніки, посилення наглядової місії ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень і допуск місії ОБСЄ на частину російсько-українського кордону, яку Україна тимчасово не контролює.

Крім того, активісти вимагають звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом як на території Росії, так і в Криму за політично вмотивованими і сфабрикованими звинуваченнями.

У жовтні 2016 року відбувся мітинг-протест в Римі в рамках другої світової акції “Стоп війні Путіна в Україні”. Тоді зібралися півсотні активістів української громади з антивоєнними гаслами і національною символікою.

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