Акцию против действий В.Путина в Украине устроили в Санкт-Петербурге

Как отмечается, люди собрались с плакатами и воздушными шарами желтого и голубого цвета. Активист движения "СПб Солидарность" пришел с табличкой "За вашу и нашу свободу".

Среди главных требований активистов - вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат назад в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

В октябре 2016 г. состоялся митинг-протест в Риме в рамках второй мировой акции "Стоп войне Путина в Украине". Тогда собрались полсотни активистов украинской общины с антивоенными лозунгами и национальной символикой.