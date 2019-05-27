Актори "Кварталу" і "Ліги сміху" планують балотуватися в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Від "Слуги народу" до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників. Про це Глава виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.
"Юзик збирається йти по одному з округів в Кривому Розі", - зазначив Корнієнко.
За його словами, Корявченков буде висуватися як кандидат від партії "Слуга народу".
Також він додав, що за списками партії можуть балотуватися кілька учасників телепроекту "Ліга сміху", однак не назвав їхніх прізвищ.
Раніше, стало відомо, коли "Слуга народу" представить своїх кандидатів. Крім того, партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков.
Крім того, у Зеленського розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів.
Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.