Активісти продовжують блокувати потяг на Луганщині - поліція

"На коліях досі стоїть потяг, який вони (учасники акції – ред.) зупинили з самого початку. Там 57 вагонів порожніх. Він рухався у напрямку непідконтрольної окупованої території. Вони його зупинили і він там стоїть. Більше там ніякого руху немає, тому що ця залізнична гілка одна і вона заблокована потягом", - сказала Т.Погукай.

При цьому вона додала, що акція проходить на території, де відбувається АТО.

"Все що відбувається на нашій території, все підконтрольне штабу АТО, тому поліція самостійно ніяких рішень приймати не може", - сказала Т.Погукай, відповідаючи на запитання, чи планує поліція розблоковувати залізничну колію.

Разом з тим, за її даними, учасники акції не порушували громадський порядок.

"Ніякої перестрілки не було, ніякого порушення громадського порядку з боку учасників акції не було", - додала вона.

Речниця луганської поліції зазначила, що прокуратура має надати правову оцінку діям учасників акції.

"Вони (прокуратура - ред.) як процесуальні керівники повинні надати правову оцінку діям учасників акції, і депутатам ВР, які очолюють цю акцію", - сказала вона.

Нагадаємо, напередодні ввечері активісти зупинили потяг, який ледь не протаранив блокпост ветеранів АТО на залізниці Луганськ-Попасна.