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Активисты продолжают блокировать поезд в Луганской области - полиция

Активисты продолжают блокировать поезд в Луганской области - полиция

Киев • УНН

 • 17231 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Активисты продолжают блокировать поезд, который двигался на оккупированную территорию Луганской области. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"На путях до сих пор стоит поезд, который они (участники акции - ред.) остановили с самого начала. Там 57 вагонов пустых. Он двигался в направлении неподконтрольной оккупированной территории. Они его остановили и он там стоит. Больше там никакого движения нет, потому что эта железнодорожная ветка одна и она заблокирована поездом ", - сказала Т.Погукай.

При этом она добавила, что акция проходит на территории, где происходит АТО.

"Все что происходит на нашей территории, все подконтрольно  штабу АТО, поэтому полиция самостоятельно никаких решений принимать не может", - сказала Т.Погукай, отвечая на вопрос, планирует ли полиция разблокировать железнодорожные пути.

Вместе с тем, по ее данным, участники акции не нарушали общественный порядок.

"Никакой перестрелки не было, никакого нарушения общественного порядка со стороны участников акции не было", - добавила она.

Пресс-секретарь луганской милиции отметила, что прокуратура должна дать правовую оценку действиям участников акции.

"Они (прокуратура - ред.) как процессуальные руководители должны дать правовую оценку действиям участников акции, и депутатам ВР, которые возглавляют эту акцию", - сказала она.

Напомним, накануне вечером активисты остановили поезд, который едва не протаранил блокпост ветеранов АТО на железной дороге Луганск-Попасная .

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