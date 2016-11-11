Активісти попросили радника А.Авакова перевірити законність призначення деяких поліцейських на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ, радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко відвідав Кіровоградщину, передає кореспондент УНН.
Активісти та журналісти під час прес-конференції в ГУ ПН в області йому дорікнули, що думка громадськості не врахована при призначенні ключових посад в системі правоохоронних органів на Кіровоградщині.
Зокрема, йшлося про підвищення на посадах нинішнього заступника начальника ГУ НП в Кіровоградській області Володимира Куценка, а також начальника Олександрійського районного відділу поліції Олександра Кодака.
Згідно з інформацією, свого часу вони не пройшли переатестацію, однак нині працюють в системі правоохоронних органів.
“Думка громадськості враховується, але вона враховується в рамках закону. Громадськість включається у поліцейські комісії, 2 з 5 членів якої делегуються обласною радою. Громадськість чують, до громадськості дослухаються. Наскільки це ефективно, я думаю, що тут нам разом потрібно вибудовувати якийсь механізм, щоб це було ефективніше”, — сказав В.Мартиненко.