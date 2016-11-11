Активисты попросили советника А.Авакова проверить законность назначения некоторых полицейских в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Председатель общественного совета при Министерстве внутренних дел, советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко посетил Кировоградскую области, передает корреспондент УНН.
Активисты и журналисты во время пресс-конференции в ГУ НП в области его упрекнули, что мнение общественности не учтено при назначении ключевых должностей в системе правоохранительных органов в Кировоградской области.
В частности, речь шла о повышении на должностях нынешнего заместителя начальника ГУ НП в Кировоградской области Владимира Куценко, а также начальника Александрийского районного отдела полиции Александра Кодака.
Согласно информации, в свое время они не прошли переаттестацию, однако в настоящее время работают в системе правоохранительных органов.
"Мнение общественности учитывается, но оно учитывается в рамках закона. Общественность включается в полицейские комиссии, 2 из 5 членов которой делегируются областным советом. Общественность слышат, к общественности прислушиваются. Насколько это эффективно, я думаю, что здесь нам вместе нужно выстраивать некий механизм, чтобы это было эффективно", - сказал В.Мартиненко.