Airbnb безкоштовно розмістить 20 тисяч афганських біженців

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Браян зазначив, що переміщення і розселення афганських біженців у США та інших країнах - це одна із найбільших гуманітарних криз нашого часу. Він також сподівається на те, що вчинок його команди надихне інших лідерів бізнесу зробити те саме.

Від сьогодні житло для 20 тисяч біженців із Афганістану надаватимуть зареєстровані на сервісі орендарі, які погодяться долучитися до ініціативи керівництва. Оплачуватимуть оренду з пожертвувань фонду Airbnb.org, який створили 2012 року для забезпечення людей тимчасовим житлом під час кризи.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free.

Нагадаємо

15 серпня таліби заявили про захоплення усієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник "Талібану" заявив, що рух чекає на мирне передання влади у наступні кілька днів.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану. У неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує на повне передання влади.

Вулиці Кабула спорожніли на наступний день після того, як бійці "Талібану" без бою захопили столицю Афганістану. Аеропорт було забито тисячами мирних жителів, які намагалися втекти.