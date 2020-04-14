Агрохолдинг Косюка підсумував 2019 рік: він був складним, але історичним

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Засновник та голова правління агрохолдингу МХП (виробник курятини Наша Ряба) Юрій Косюк підбив підсумки діяльності компанії за 2019 рік, та розповів про стратегічні пріоритети на 2020 рік, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.