Агрохолдинг Косюка підсумував 2019 рік: він був складним, але історичним
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Засновник та голова правління агрохолдингу МХП (виробник курятини Наша Ряба) Юрій Косюк підбив підсумки діяльності компанії за 2019 рік, та розповів про стратегічні пріоритети на 2020 рік, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.
За його словами, 2019 рік був складним, але важливим для компанії. Торік МХП інтегрувала Perutnina Ptuj у свою оперативну діяльність. Однак важливішим є те, що сьогодні МХП трансформує свою бізнес-модель таким чином, щоб бути більш ефективною та клієнто-орієнтованою, каже Косюк.
“Ця трансформація включатиме нову технологію і інновації та буде покладатися на кожного без виключення з наших талановитих і відданих співробітників. Я впевнений, що наші співробітники можуть прийняти виклик і показати результат нашим партнерам”, — розповів він.
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У 2020 році МХП продовжить вдосконалювати та оптимізувати свою бізнес-модель. Задля досягнення поставленої мети, у МХП виокремили низку стратегічних пріоритетів. Мова, серед іншого, про:
• Зростання обсягу виробництва
Компанія має ціль наростити обсяги виробництва 850-880 тис. тонн м’яса птиці до 2024 року.
“Ми очікуємо, що РР та розширена Вінницька Птахофабрика будуть нашими основними рушіями зростання виробництва в 2020 році”, — кажуть в МХП.
• Зростання експорту
“Ми продовжуватимемо виконувати нашу стратегію географічної диверсифікації та зосереджуватись на більш спеціалізованих продуктах, як частині стратегії доступу до нових перспективних ринків”, — прогнозують в компанії.
• Без антибіотиків
У 2020 році МХП випустив продукцію без антибіотиків.
“Маркування продуктів „Наша Ряба“ підкреслить прихильність бренду щодо викорінення вживання антибіотиків; цей крок ще більше посилить зобов’язання МХП щодо поліпшення здоров’я людини та здорового харчування”, — розповіли у МХП.
• Здоров’я та харчування
Курятина МХП має нижчий рівень насичених жирів та більш високий вміст поліненасичених жирів. Це підтверджують дані дворічної дослідницької програми МХП.
“Це важливий фактор пом’якшення захворювань на ішемічну хворобу людини та ключовий рушій зростання продажів для споживачів, які все більше думають про свідоме споживання”, — розповіли у МХП, назвавши пріоритет “здоров’я та харчування” стратегічним для компанії.