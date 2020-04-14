Виробники м’яса знизили ціни для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Українські виробники м’яса та м’ясних продуктів знизили ціни для споживачів внутрішнього ринку. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у І кварталі 2020 року вітчизняні виробники зменшили вартість м’яса та м’ясних продуктів, що продаються у межах України, на 1,9%.
При цьому, підвищили ціни на м’ясо та м’ясні продукти, які експортуються за межі України – на 0,6%.
Для порівняння, виробники молока підвищили ціни на продукт для співвітчизників – на 2%, виробники хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 0,8%, виробники цукру – на 2,7%.
Дані наведено у порівнянні із попереднім кварталом (IV квартал 2019 року).
Нагадаємо, за час карантину попит на курятину збільшився майже на чверть. Найбільший виробник - компанія МХП ("Наша Ряба") запевнив, що забезпечить внутрішній ринок продукцією у повній мірі і не спекулюватиме на цінах.
"МХП не підвищував ціни на свою продукцію. У компанії розуміють необхідність забезпечення українців якісними, доступними та безпечними продуктами харчування", — наголосили у компанії.
Раніше в УНН повідомлялося, що коронавірус не передається через їжу. Втім, експерти радять обирати упаковану продукцію, зокрема це стосується і м’яса.