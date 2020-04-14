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Агрохолдинг Косюка подытожил 2019 год: он был сложным, но историческим

Агрохолдинг Косюка подытожил 2019 год: он был сложным, но историческим

Киев  •  УНН

 • 11741 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Основатель и председатель правления агрохолдинга МХП (производитель курятины Наша Ряба) Юрий Косюк подвел итоги деятельности компании за 2019 год, и рассказал о стратегических приоритетах на 2020 год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

По его словам, 2019 год был сложным, но важным для компании. В прошлом году МХП интегрировала Perutnina Ptuj в свою оперативную деятельность. Однако важнее то, что сегодня МХП трансформирует свою бизнес-модель таким образом, чтобы быть более эффективной и клиенто-ориентированной, говорит Косюк.

"Эта трансформация будет включать новую технологию и инновации и будет полагаться на каждого без исключения из наших талантливых и преданных сотрудников. Я уверен, что наши сотрудники могут принять вызов и показать результат нашим партнерам", - рассказал он.

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В 2020 году МХП продолжит совершенствовать и оптимизировать свою бизнес-модель. Для достижения поставленной цели, в МХП выделили ряд стратегических приоритетов. Речь идет, среди прочего, о:

• Рост объема производства

Компания имеет цель нарастить объемы производства 850-880 тыс. тонн мяса птицы до 2024 года.

"Мы ожидаем, что РР и расширенная Винницкая Птицефабрика будут нашими основными двигателями роста производства в 2020 году", - говорят в МХП.

• Рост экспорта

"Мы будем продолжать выполнять нашу стратегию географической диверсификации и сосредотачиваться на более специализированных продуктах, как части стратегии доступа к новым перспективным рынкам", - прогнозируют в компании.

• Без антибиотиков

В 2020 году МХП выпустил продукцию без антибиотиков.

"Маркировка продуктов "Наша Ряба" подчеркнет приверженность бренда к искоренению употребления антибиотиков; этот шаг еще больше усилит обязательства МХП по улучшению здоровья человека и здорового питания", - рассказали в МХП.

• Здоровье и питание

Курятина МХП имеет низкий уровень насыщенных жиров и более высокое содержание полиненасыщенных жиров. Это подтверждают данные двухлетней исследовательской программы МХП.

"Это важный фактор смягчения заболеваний ишемической болезнью человека и ключевой двигатель роста продаж для потребителей, которые все больше думают о сознательном потребления", - рассказали в МХП, назвав приоритет "здоровья и питания" стратегическим для компании.

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