Аграрії намолотили вже 33,6 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сільгоспвиробники станом на сьогодні зібрали 33,6 млн тонн зерна на площі 9,7 млн га при середній врожайності 34,6 ц/га, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією міністерства, зокрема, намолочено озимої пшениці – 24,2 млн тонн, ярої пшениці – 587 тис. тонн, озимого ячменю – 3,1 млн тонн, ярого ячменю – 4,3 млн тонн.
Також зібрано жита – 368 тис. тонн, вівса – 352 тис. тонн, гороху – 786 тис. тонн.
Крім того, як зазначили у прес-службі, зібрано 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 968 тис. га (100%) при врожайності 26,4 ц/га та 78 тис. тонн ярого ріпаку з 38 тис. га (58%) при врожайності 20,6 ц/га.
Нагадаємо, у Мінагрополітики прогнозують, що врожай зерна цього року становитиме понад 60 млн тонн.