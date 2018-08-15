Аграрии намолотили уже 33,6 млн тонн зерна

По информации министерства, в частности, намолочено озимой пшеницы — 24,2 млн тонн, яровой пшеницы — 587 тыс. тонн, озимого ячменя — 3,1 млн тонн, ярового ячменя — 4,3 млн тонн.

Также собрано ржи — 368 тыс. тонн, овса — 352 тыс. тонн, гороха — 786 тыс. тонн.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, собрано 2,5 млн тонн озимого рапса с 968 тыс. га (100%) при урожайности 26,4 ц/га и 78 тыс. тонн ярового рапса с 38 тыс. га (58%) при урожайности 20,6 ц/га.

Напомним, в Минагрополитики прогнозируют, что урожай зерна в этом году составит более 60 млн тонн.