Аграрії заявили, що "правки Хомутинніка" в Податковий кодекс заженуть їх у тінь

Законодавчу ініціативу аграрії приписують народному депутату від партії "Відродження", члену Податкового комітету ВР Віталія Хомутинніка, оскільки такі податкові нововведення вигідні його компанії "Кернел", що спеціалізується на переробці олійних.

"У нас достатньо великий тіньовий ринок соняшника. На тіньовому ринку вам пропонують його продати "за кеш" за ціною без ПДВ. І у вас вибір - продати легально, тобто на 20% вище (з урахуванням ПДВ), або продати в чорну, "за кеш". При цьому у вас не виникає податкових зобов'язань.

І я вам хочу сказати, що дуже багато фермерів зараз роблять вибір на користь другого варіанту - отримати в доларах, ні з ким не зв'язуватися: ніхто тебе не проконтролює, ніяких тобі валютних ризиків. І у нас вийде, що ціна, за якою будуть купувати легально, дорівнюватиме ціні, по якій можна продати "за кеш". Де ці божевільні фермери, які виростять сою і продаватимуть її легально?" - пояснив він.

Позицію М.Соколова підтримав голова асоціації "Аграрний союз України" Геннадій Новіков.

"Аграрії направили в Раду законопроект, який скасовує "правки Хомутинніка" і відновлює повернення ПДВ для дрібних і середніх експортерів олійних культур. 15 обласних рад звернулися до Ради з проханням розглянути документ. У понеділок буде засідання пленарного ради, і якщо проект ЗУ не буде поставлений до порядку денного - починається безстрокова акція з перекриття доріг", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в дев'яти областях України аграрії перекрили траси.