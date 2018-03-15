Аграрии заявили, что “правки Хомутынника” в Налоговой кодекс загонят их в тень
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возврата НДС мелким экспортёрам масличных культур загонят рынок в тень. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель председателя общественной организации “Всеукраинский аграрный совет” Михаил Соколов, передает корреспондент УНН.
Законодательную инициативу аграрии приписывают народному депутату от партии “Видродження”, члену Налогового комитета ВР Виталию Хомутыннику, поскольку такие налоговые новшества выгодны его компании “Кернел”, специализирующейся на переработке масличных.
"У нас достаточно большой теневой рынок подсолнечника. На теневом рынке вам предлагают его продать “за кеш” по цене без НДС. И у вас выбор — продать легально, то есть на 20% выше (с учетом НДС), или продать в чёрную, "за кеш“. При этом у вас не возникает налоговых обязательств.
И я вам хочу сказать, что очень многие фермеры сейчас делают выбор в пользу второго варианта — получить в долларах, ни с кем не связываться: никто тебя не проконтролирует, никаких тебе валютных рисков. И у нас получится, что цена, по которой будут покупать легально, будет равна цене, по которой можно продать “за кеш”. Где эти безумные фермеры, которые вырастят сою и будут продавать ее легально?“ — объяснил он.
Позицию М.Соколова поддержал председатель ассоциации “Аграрный союз Украины” Геннадий Новиков.
"Аграрии направили в Раду законопроект, который отменяет “правки Хомутынника” и восстанавливает возврат НДС для мелких и средних экспортеров масличных культур. 15 областных советов обратились в Раду с просьбой рассмотреть документ. В понедельник будет заседание пленарного совета, и если проект ЗУ не будет поставлен в повестку дня — начинается бессрочная акция по перекрытию дорог", — заявил он.
Напомним, сегодня в девяти областях Украины аграрии перекрыли трассы.