Адвокати хочуть змінити суд у розгляді справи про держзраду Януковича

"Захист Віктора Януковича вимагає передати справу про втрату Криму (мається на увазі – про державну зраду – ред.) в інший суд, оскільки Оболонський районний суд м. Києва втратив можливість її слухати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідне звернення сторона захисту Януковича надіслала до Верховного суду України.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.