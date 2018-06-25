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Адвокаты хотят изменить суд в рассмотрении дела о госизмене Януковича

Адвокаты хотят изменить суд в рассмотрении дела о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

 • 7840 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича хотят изменить подсудность в рассмотрении уголовного производства о государственной измене с Оболонского суда на любой другой суд. Об этом говорится переданном УНН сообщении адвокатской компании, которая осуществляет защиту Януковича.

"Защита Виктора Януковича требует передать дело о потере Крыма (имеется в виду - о государственной измене - ред.) в другой суд, поскольку районный суд г. Киева потерял возможность ее слушать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее обращение сторона защиты Януковича направила в Верховный суд Украины.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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