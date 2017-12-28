Адвокат Януковича звинуватив Сенченка у перереєстрації майна в Криму за законами РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича, якого заочно судять у Києві за державну зраду, Віталій Сердюк звинуватив народного депутата Андрія Сенченка у перереєстрації його майна в окупованому Росією Криму за законодавством Російської Федерації. Про це Сердюк заявив сьогодні, продемонструвавши, начебто, справжній відповідний витяг з реєстру РФ, під час допиту Сенченка в Оболонському районному суді Києва на допиті в якості свідка у справі про держзраду Януковича, передає кореспондент УНН.
“Я хотів би надати свідку витяг з офіційного реєстру про перереєстрацію у 14 і 15 роках його підприємств (у Криму-ред.) за законодавством Російської Федерації”, — сказав Сердюк.
У відповідь на це звинувачення Сенченко порадив адвокату “залишити при собі свою брехню”.
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“Я і моя родина не сплачує ніяких податків окупантам. Я і моя родина принципово по захопленому майну не судиться... Коли мене питають: “Чого ти не судишься?”, я відповідаю: “Я сужусь, але на території України, тому що окупаційних судів для мене не існує. Я Батьківщину на квадратні метри не розмінюю”, — зазначив Сенченко.
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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни.