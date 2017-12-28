Адвокат Януковича звинуватив Сенченка у перереєстрації майна в Криму за законами РФ

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича, якого заочно судять у Києві за державну зраду, Віталій Сердюк звинуватив народного депутата Андрія Сенченка у перереєстрації його майна в окупованому Росією Криму за законодавством Російської Федерації. Про це Сердюк заявив сьогодні, продемонструвавши, начебто, справжній відповідний витяг з реєстру РФ, під час допиту Сенченка в Оболонському районному суді Києва на допиті в якості свідка у справі про держзраду Януковича, передає кореспондент УНН.