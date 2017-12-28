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Адвокат Януковича обвинил Сенченко в перерегистрации имущества в Крыму по законам РФ

Киев • УНН

 • 10282 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, которого заочно судят в Киеве за государственную измену, Виталий Сердюк обвинил народного депутата Андрея Сенченко в перерегистрации его имущества в оккупированном Россией Крыму по законодательству Российской Федерации. Об этом Сердюк заявил, продемонстрировав якобы настоящую соответствующую выписку из реестра РФ, во время допроса Сенченко в Оболонском районном суде Киева на допросе в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича, передает корреспондент УНН.

Адвокат Януковича обвинил Сенченко в перерегистрации имущества в Крыму по законам РФ

"Я хотел бы предоставить свидетелю выдержку из официального реестра о перерегистрации в 14 и 15 годах его предприятий (в Крыму - ред.) по законодательству Российской Федерации", - сказал Сердюк.

В ответ на это обвинение Сенченко посоветовал адвокату "оставить при себе свою ложь".

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"Я и моя семья не платит никаких налогов оккупантам. Я и моя семья принципиально по захваченному имуществу не судится ... Когда меня спрашивают: "Чего ты не судишься?", Я отвечаю: "Я сужусь, но на территории Украины, так как оккупационных судов для меня не существует. Я Родину на квадратные метры не размениваю", - отметил Сенченко.

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Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны.

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